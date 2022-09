Fahrräder für bedürftige Familien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu Beginn des neues Schuljahres ist es so weit: Die Kinderbrücke kann einigen Familien den lang gehegten Wunsch nach einem Fahrrad erfüllen. Dank der großzügigen Spende eines Biberacher Unternehmers von neuwertigen Fahrrädern konnten 19 Kinder und/oder deren Eltern mit Rädern beschenkt werden.

Am Abholtag ist für viele die Aufregung groß. Vor allem die Kinder sind sehr gespannt was für ein Fahrrad auf sie warten wird. Sie wünschen es sich meist schon lange - aber die Erfüllung des Wunsches ist durch die Eltern nicht möglich; die Anschaffung eines Fahrrades ist zu teuer.

Die Vorsitzende der Kinderbrücke Gräfin Sophie von Waldburg Zeil ist hoch erfreut, als ihr dieses Angebot durch ein Vereinsmitglied vermittelt wird. Unmittelbar macht sie sich daran, durch das Netzwerk der zugehenden Sozialdienste die Familien ausfindig zu machen, die es am notwendigsten brauchen.

Die Familien sind bald gefunden. Die Radunion Wangen stellte sich in den Dienst der guten Sache und sorgte dafür, dass alle Fahrräder verkehrstauglich hergerichtet wurden. Ein Mitglied der Radunion, Rainer Elison, war am Tag der Übergabe vor Ort um die Räder passend zum neuen Besitzer einzustellen.

Die Beschenkten sollten sich an diesem Nachmittag etwas Zeit nehmen, denn die Kinderbrücke lud auch Polizist Thomas Fackler von der Jugendverkehrsschule in Kißlegg ein. Dieser wies die neuen Fahrradbesitzer durch einen kleinen Vortrag in die wichtigsten Dinge der Verkehrssicherheit ein; vor allem in die Wichtigkeit einen Fahrrad Helm zu tragen. Dies wurde bildlich durch seine Erfahrungen aus der Praxis veranschaulicht.

Die Kinderbrücke hofft, dass die neuen Verkehrs Teilnehmer Freude am Fahrrad fahren haben werden und allzeit sicher unterwegs sind.