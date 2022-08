Fahrradgaragen an der Radbox am P 14 zu vermieten

Die neu gestalteten Fahrradgaragen an der Radbox am P 14 sind eingerichtet und können ab sofort angemietet werden. Zwölf abschließbare Boxen mit Platz für jeweils zwei Fahrräder und Stromanschluss stehen nun geschützt unter dem Dach der Radbox am Scherrichmühlweg. Die Boxen können für 80 Euro im Jahr inklusive Strom angemietet werden. Das Angebot richtet sich an Pendler und Einheimische, die einen wettergeschützten Ort für ihr Fahrrad außerhalb der eigenen Wohnung suchen. Der Mietvertrag kann im Gästeamt Wangen geschlossen werden, wo es dann auch den Schlüssel gibt, heißt es.