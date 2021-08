Fahrradfahrerin stößt in Wangen mit Auto zusammen

Verletzt hat sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr eine Radfahrerin, die in der Karl-Saum-Straße in Wangen mit einem Pkw kollidiert ist.

Die 80 Jahre alte Pedelec-Fahrerin befuhr nach Polizeiangaben den Gehweg entlang der Straße, als dieser plötzlich endete. Ungebremst fuhr die Radlerin auf die Straße und stieß dabei mit dem Wagen einer 31 Jahre alten Opel-Fahrerin zusammen.

Wegen ihrer Verletzung wurde die Rentnerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4150 Euro geschätzt.