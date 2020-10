Fahrradfahrerin in Kreisverkehr angefahren

Am Kreisverkehr in der Franz-Walchner-Straße in Wangen missachtete am Donnerstagabend etwa um 19.30 Uhr, ein unbekannter Fahrer eines schwarzen SUVs eine Fahrradfahrerin, welche sich schon im Kreisverkehr befand. LAut Polizeibericht kam es zum Zusammenstoß und zum Sturz der Fahrradfahrerin, welche sich leicht verletzte. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der männliche Unfallverursacher ohne seine Personalien anzugeben. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen unter Tel.: 07522 / 9840 zu verständigen.