Am frühen Samstag hat ein Fahrraddieb ein an der Ecke Karlstraße/Webergasse abgestelltes Damenrad gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der Täter knackte das Schloss, mit dem das schwarze Rad des Herstellers Ghost an einem Zigarettenautomaten gesichert war.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522/9840 beim Polizeirevier Wangen zu melden.