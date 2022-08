Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein VW-Fahrer davongetragen, der am Dienstag kurz vor 10 Uhr an der Einmündung der Bregenzer Straße in den Südring einem Skoda aufgefahren ist. Der 82 Jahre alte VW-Fahrer übersah laut Polizeibricht beim Abbiegen in den Südring die 30-Jährige in ihrem Skoda, die an einer Fußgängerüberquerung wartete, um einer Passantin das Kreuzen zu ermöglichen. Er prallte hinten auf den Wagen und verletzte sich bei der Kollision leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. An seinem VW und dem Skoda entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der VW wurde nach dem Unfall von einem Abschleppdienst geborgen.