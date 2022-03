Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Das Anhalten eines vorausfahrenden Wagens auf der L 320 in Roggenzell hat ein Citroen-Fahrer am Donnerstagnachmittag kurz nach 15 Uhr übersehen und so einen Verkehrsunfall verursacht. Das berichtet die Polizei. Die 57 Jahre alte Lenkerin des vor dem Mann fahrenden VW, die angehalten hatte, um in den Hochbergweg abzubiegen, wurde durch die Kollision leicht verletzt. Am Auto des 26-jährigen Unfallverursachers und dem VW entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 9000 Euro.