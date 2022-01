Nach einem Verkehrsunfall an einer Ampelanlage am Boelckeplatz ermittelt laut eigenen Angaben die Polizei. Ein bislang nicht bekannter Autofahrer rollte am Montagabend kurz vor 19.30 Uhr während des Wartens bei Rotlicht rückwärts und prallte dabei gegen einen hinter ihm stehenden Hyundai. Im Anschluss fuhr der Unbekannte in Richtung Boelckestraße davon. Personen, die den Unfall gesehen haben, können sich unter Telefon 07522 / 98 40 bei der Polizei melden.