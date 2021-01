Fahrer verunglückt auf der A96

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstag gegen 19 Uhr ein VW-Fahrer auf der A 96 in Fahrtrichtung Memmingen verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, prallte der Mann mit seinem Fahrzeug zunächst gegen die Mittelschutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er einige Meter eines Wildschutzzauns, bevor der Wagen schlussendlich in einem Graben stecken blieb.

Der Golf-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Unfallwagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. An dem Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden.