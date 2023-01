Fahrer streift Auto und flieht

Sachschaden von rund 1000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 12.30 und 12.40 Uhr an einem Audi auf einem Krankenhausparkplatz in der Straße „Am Engelberg“ in Wangen hinterlassen.

Der Unfallverursacher streifte laut Polizei das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit und nimmt Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 07522/9840 entgegen.