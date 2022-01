Fahrer kommt mit seinem Pkw von der Straße ab

Vermutlich aufgrund einer Ablenkung landete ein 19-jähriger Pkw-Fahrer am Montagmittag mit seinem Fahrzeug im Straßengraben.

Der junge Mann kam nach Polizeiangaben in der Herbertsweiler Straße kurz vor dem Ortsausgang in Dabetsweiler nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen mit Mast sowie einen Felsblock und blieb schließlich in der Böschung stecken. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.