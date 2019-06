Fahrer flieht nach Unfall

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag zwischen 15.45 und 16.30 Uhr einen an der Wangener Straße „Am Waltersbühl“ in einer Parkbucht abgestellten BMW beschädigt. Laut Polizei fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840, zu informieren.