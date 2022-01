Den Sonnenschirm vor einem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz in Wangen hat am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Fahrer beschädigt. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf mehrere Hundert Euro und nimmt Hinweise zum Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs war, unter der Rufnummer 07522 / 98 40 entgegen.