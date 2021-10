Fahrbahnerneuerung in Wangen soll am 22. Oktober beendet sein

Seit 20. September lässt das Regierungspräsidium die Fahrbahn der L 320 in der Ortsdurchfahrt Wangen auf einer Länge von rund 360 Metern sanieren. Die Arbeiten kommen laut Pressemitteilung gut voran, sodass ab Montag, 4. Oktober, in der Gegenbaurstraße mit dem zweiten Bauabschnitt zwischen der Einmündung der Ravensburger Straße und der Bahnhofstraße begonnen werden könne. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sei die Gesamtmaßnahme voraussichtlich bis Freitag, 22. Oktober, abgeschlossen.

Innerörtlich werde der Verkehr weiterhin in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Neuravensburg wird über die Zeppelinstraße zur B 32 geführt. In umgekehrter Fahrtrichtung erfolgt die Umleitung über den Südring zur L 320 in Richtung Neuravensburg. Die Ravensburger Straße ist mit Beginn des zweiten Bauabschnitts über die Gegenbaurstraße aus Richtung der B 32 erreichbar.

Das Regierungspräsidium bittet die Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die entstehenden Behinderungen. Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können im Internet unter www.verkehrsinfo-bw.de/baustellen abgerufen werden.