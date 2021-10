Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An einer vom Kreisseniorenrat Ravensburg veranstalteten Schulung am 15. September 2021 in Wangen nahmen rund 20 Heimbeiräte und Heimbeirätinnen sowie Heimfürsprecher und Heimfürsprecherinnen aus acht Pflegeeinrichtungen im Landkreis Ravensburg teil. Die diesjährige Veranstaltung zeichnete sich durch Fachvorträge mit unmittelbarem Praxisbezug aus, die zum gegenseitigen Austausch anregten. Ulrike Kempchen von der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) in Bonn referierte zum Thema „Mitwirkung – Regelungen, Umsetzung, typische Probleme und Lösungen“. Sonja Mattmann, Heimaufsicht Landratsamt Ravensburg, sprach über die „Aufgaben und Befugnisse der Heimaufsicht“, gefolgt von einem Vortrag von Thomas Stocker, Einrichtungsleiter Stiftung Liebenau, zum Thema „Finanzierung eines Pflegeplatzes/Heimaufenthaltes“.

Aufgabe der Heimvertreter/innen ist es, in stationären Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe die Interessenvertretung der Bewohner/innen gegenüber der Heimleitung und dem Einrichtungsträger wahrzunehmen. Den Heimvertreter/innen stehen dabei umfassende Mitwirkungsmöglichkeiten zu, wie beispielsweise bei Fragen der Unterkunft, Betreuung, Verpflegung, Maßnahmen zur Förderung einer angemessenen Qualität, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und der Alltags- und Freizeitgestaltung.

Der Kreisseniorenrat e.V. unterstützt die Arbeit der Heimvertreter/innen durch das Angebot von Weiterbildungsveranstaltungen. Er versteht sich als Interessenvertretung der älteren Menschen im Landkreis. Andrea Müller, Leiterin der Stabsstelle Sozialplanung und Altenhilfeplanerin im Landkreis Ravensburg, dankte insbesondere Helmut G. Brecht, dem Vorsitzenden des Kreisseniorenrates Ravensburg, sowie der Stellvertreterin Sieglinde Knecht für ihr Engagement bei der Organisation und Umsetzung der gelungenen Veranstaltung.