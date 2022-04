Fachkliniken Wangen und Klinikverbund Allgäu wollen bei Lungenheilkunde kooperieren

Die Fachkliniken Wangen, die zu den Waldburg-Zeil Kliniken gehören, und der Klinikverbund Allgäu kooperieren zukünftig auf dem Gebiet der Lungenheilkunde. Wie der Klinikverbund Allgäu mitteilt, soll es in einem ersten Schritt Veränderungen bei der Thoraxchirurgie, etwa bei Operationen von Lungenkrebs, geben.

Wer schwer erkrankt, zum Beispiel an Krebs, wünsche sich die bestmögliche Behandlung – am liebsten Spitzenmedizin relativ wohnortnah. Denn gleichzeitig sollen Angehörige unkompliziert zu Besuch kommen können. So schildert der Klinikverbund Allgäu die Ausgangslage und benennt sodann nötige Rahmenbedingungen: fachspezifischer Expertise, umfangreiche Diagnostik und Therapiemöglichkeiten, eine innovative und stabile Infrastruktur sowie konstante personelle fachliche Kompetenz.

Kliniken sehen Notwendigkeit, auf wenige Zentren zu konzentrieren

„Insbesondere in ländlich strukturierten Regionen wie dem Allgäu ist es sinnvoll, die notwendige Fachkompetenz auf wenige Zentren zu konzentrieren, die sich zudem idealerweise durch gemeinsame Zusammenarbeit ergänzen“, teilt der Verbund seine Einschätzung mit. Man wolle mit der Kooperation die Versorgung von Patienten mit Lungenerkrankungen im Allgäu verbessern.

PD Dr. med. Robert Scheubel ist Chefarzt für Thoraxchirurgie, Fachkliniken Wangen. (Foto: Waldburg-Zeil Kliniken Wangen)

Auftakt für die Zusammenarbeit waren die von beiden Klinikträgern veranstalteten 7. Allgäuer Lungentage, darunter eine Fort- und Weiterbildungsveranstaltung für Fachpublikum. In einem ersten praktischen Schritt soll nun in der Thoraxchirurgie die Versorgung im Allgäu ausgebaut und spezifiziert werden.

Medizinisches Fachwissen gegenseitig zur Verfügung stellen

„Unter der standortübergreifenden Leitung von Chefarzt PD Dr. Robert Scheubel, Leiter des Lungenkrebszentrums Wangen-Allgäu/Oberschwaben und Leiter des thoraxchirurgischen Kompetenzzentrums an den Fachkliniken Wangen, werden die Fachkliniken Wangen und der Klinikverbund Allgäu personell eng zusammenarbeiten und sich ihr medizinisches Fachwissen gegenseitig zur Verfügung stellen“, teilt der Klinikverbund weiter mit.

Prof. Dr. med. Christian Schumann ist Chefarzt für Pneumologie, Klinikverbund Allgäu. (Foto: Klinikverbund Allgäu)

Patienten mit großen thoraxchirurgischen Eingriffen könnten dann von gemeinsamen Tumorboards und Behandlungsplanungen profitieren. Ziel der Kooperation ist es demnach auch, dass neben dem Standort Wangen zukünftig auch vermehrt am Standort Kempten thoraxchirurgische Eingriffe stattfinden können.

Das sagen Klinikdirektor und Geschäftsführer über die Pläne

Eine „optimale Versorgung auf zentrumsspezifischem Niveau“, wie sie Christian Schumann, Chefarzt der Pneumologie am Klinikum Kempten und Scheubel es anstreben, gelinge durch die „Konzentration der erforderlichen Strukturen auf wenige Standorte“, wie Quirin Schlott, Klinikdirektor der Fachkliniken Wangen, und Markus Treffler, Geschäftsführer des Klinikverbundes Allgäu, mitteilen. Damit sei es möglich, dass „dann am jeweiligen Standort ausreichend personelle wie infrastrukturelle Ressourcen wie auch eine ausreichende Fallzahl vorhanden sind, um das erforderliche Qualitätsniveau gewährleisten zu können“.