Fachberater erhalten die Zertifikate

Unter der Schirmherrschaft vom Bezirksverband Allgäu der Gartenfreunde wurden im Sommer 2022 interessierte Garten- und Blumenfreunde in der Kleingartenanlage Argenau/Wangen zu Garten Fachberatern ausgebildet. Die neu ausgebildeten Fachberater aus den angeschlossenen Ortsvereinen und Kleingartenanlagen erhielten nach der Prüfung am 6. August die Zertifikate und den Fachberaterausweis ausgehändigt.

Im Lehrgang wurden durch die Referenten Harald Schäfer und Jörg Gensicke vom Landesverband der Gartenfreunde Stuttgart die Grundlagen der Hobbygärtnerei im Klein- oder Hausgarten geschult. Die Themen Bodenkunde, Düngelehre, Botanik, Pflanzenvermehrung, Obstbau, Ziergehölze und der Rückschnitt im Obstbau und Ziergehölzen wurden in den Grundlagen gelehrt. In der Gruppe kam ein reger Erfahrungsaustausch untereinander zustande, als langjährige Kleingärtner konnte doch so mancher Geheimtipp weitergegeben werden.

Im Bezirksverband Allgäu haben wir jetzt wieder Zuwachs an engagierten Fachberatern, zusammen mit den seit Jahren tätigen Beratern stehen sie mit ihrem Wissen, mit Rat und Tat unseren über 900 Mitgliedern zur Seite.