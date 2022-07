Fabian Rupp mit persönlicher Bestzeit

Fabian Rupp von der SG Niederwangen hat beim Ironman in der Schweiz eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt.

Um 6.30 Uhr ertönte der Kanonenschlag und der bis dahin ruhige Thunersee, zu Füßen der berühmten Eiger Nordwand, verwandelt sich durch den Schwimmstart der 1500 Triathleten in ein schäumendes weißes Gemenge aus Armen und Beinen. Der Ironman Schweiz 2022 begann und mitten im Geschehen, der SGN-Triathlet Fabian Rupp. Nach 1:08 Stunden hatte er die 3,8 Kilometer schwimmen im 18 Grad frischen See absolviert und machte sich auf, den verpflichtend zu tragenden Neoprenanzug in der Wechselzone gegen sein Fahrrad einzutauschen.

Die malerische Radstrecke führte Fabian Rupp in zwei Runden durch das Berner Oberland hoch in den Naturpark Gantrisch, er hatte 2200 Höhenmeter auf 180 Kilometern zu bewältigen. Rupp konnte sich auf der als „bergig und schwer“ klassifizierten Strecke gut im Feld nach vorn arbeiten. Noch 368. nach dem Schwimmen, konnte er viele Platzierungen gut machen und stellte als 52. sein Rad zurück. Nach 5:01 Stunden war das Radfahren abgeschlossen und der finale Marathon stand nun noch zwischen Rupp und der Ziellinie.

In drei Runden entlang des Seeufers und durch Teile der historischen Altstadt Thuns waren die 42 Kilometer bei sommerlichen 30 Grad zu bewältigen. Den ersten Halbmarathon lief der SGN Athlet in 1:34 Stunden und hatte sich damit bereits bis in die Top Ten seiner Altersklasse „Männlich 40 bis 45“ vorgeschoben. Nach finalen 3:15 Stunden für die 42 Kilometer war der Ironman geschafft und Rupp durfte mit einer neuen persönlichen Bestzeit in 9:33 Stunden als 38. aller gestarteten Triathleten und Achter seiner Altersklasse unter Beifall der vielen Zuschauer über die Ziellinie laufen.