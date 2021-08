Fabian Danner von der Rad-Union holt am Berg Platz zwei

Fabian Danner von der Rad-Union Wangen, der für das Radteam Erdgas Schwaben fährt, ist baden-württembergischer Vizemeister am Berg geworden. Die offenen baden-württembergischen Bergmeisterschaften in Fellbach bei Stuttgart wurden auf einem extrem schweren Kurs ausgetragen. Die Radfahrer mussten auf dem 75 Kilometer langen Kurs durch den Weinhang am Kappelberg 1700 Höhenmeter überwinden.

Von Beginn an nahm das Team aus Wangen laut Mitteilung das Zepter in die Hand und attackierte jeweils abwechselnd die Gegner. Das Ergebnis war, dass sich eine fünfköpfige Spitzengruppe mit Fabian Danner absetzte. Im Laufe des Rennens baute diese Gruppe ihren Vorsprung auf mehr als zwei Minuten aus. Danner läutete fünf Kilometer vor dem Ziel das Finale ein, indem er beherzt angriff. Doch seine Mitstreiter waren ihm ebenbürtig: Die Attacke wurde gekontert und nach zähem Ringen landete Danner auf Platz drei – die bisher beste Saisonplatzierung für den Wahl-Münchener.

Der Sieger kommt aus Erfurt

In diesem Rennen wurde auch die baden-württembergische Bergmeisterschaft ausgefahren. Da der Sieger Jannis Peter vom Rad-net Rose Pro Cycling Team in Erfurt ansässig ist, wurde Danner baden-württembergischer Vizemeister.

Die beiden weiteren Wangener Fahrer, Johannes Herrmann und Peter Clauß, fuhren laut Mitteilung kontrolliert im Feld, bis kurz vor Schluss nicht mehr zu erwarten war, dass jemand zur Spitzengruppe aufschließen konnte. In der Schlussphase, auf den letzten sechs von 25 Runden, gingen Clauß und Herrmann wieder in die Offensive, um sich selbst noch möglichst gut zu platzieren. Clauß überquerte die Ziellinie schließlich als Sechster, Herrmann kam als 17 an.