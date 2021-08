Fabian Danner gelingt der erste Saisonsieg – Straffes Programm in den nächsten Wochen

Nur wenige Tage nach dem baden-württembergischen Vizemeistertitel am Berg hat es Fabian Danner von der Rad-Union Wangen sogar aufs oberste Treppchen geschafft. In Plattenhardt bei Stuttgart entschied der Fahrer vom Team Erdgas Schwaben ein Rennen für sich – dies hatte er auch Teamkollegen Peter Clauß zu verdanken, der ihn im Finale perfekt positionierte.

Beim Radrennen am vergangenen Sonntag mussten die Fahrer des Team Erdgas Schwaben eine zwei Kilometer lange Runde insgesamt 35 Mal absolvieren. Die Runde in Plattenhardt bei Stuttgart bestand aus einem Anstieg und einer Abfahrt und keinem flachen Meter dazwischen. Aufgrund von Starkregen und Gewitter wurde die Länge auf 70 Kilometer verkürzt, eigentlich waren 40 Runden und 80 Kilometer geplant, wie die Rad-Union Wangen mitteilte.

Johannes Herrmann lockt die Konkurrenz aus der Reserve

Die Wangener zeigten sich von Anfang an aktiv. Bei strömenden Regen waren sie in allen Gruppen vertreten und Peter konnte sich dann nach einer Attacke sogar mit einem weiteren Fahrer absetzen. Allerdings schrumpte der Vorsprung, das Tempo wurde zur Rennhälfte angezogen und Clauß dann auch eingeholt. Es war ein kurzer Zustand, Johannes Herrmann und Danner konterten die wenigen Attacken – Clauß fuhr wieder mit einem weiteren Fahrer vorneweg. „Auch dieses Mal konnte Clauß mit seinem Mitstreiter einen beachtlichen Vorsprung von 45 Sekunden herausfahren“, so die Rad-Union. Drei Runden vor Schluss wurde Clauß aber wieder eingeholt, die Taktik für die finalen Runden war schnell klar: Danner in der letzten Runde in die bestmögliche Position für den Schlussanstieg bringen. Nach einer gut gesetzten Attacke von Herrmann, die die Konkurrenten aus der Reserve lockte, gelang das Clauß auch. Danner wusste dies zu nutzen und sicherte sich den Rennerfolg.

Es war Danners erster Sieg in der aktuellen Saison. Gemessen an der Anzahl der Rennen ist es noch eine junge Saison, von nun an werden sich die Wangener Fahrer aber nicht mehr über zu wenig Wettkämpfe beschweren können. Die Sportler bestreiten – bis zum Wangener Radkriterium am 19. September – an allen kommenden Wochenenden Rennen.