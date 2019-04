Beim 34. Ravensburger Frühlingslauf in Schmalegg waren elf Sportler der SG Niederwangen am Start. 112 Männer und 47 Frauen absolvierten insgesamt die zehn Kilometer lange Strecke des Hauptlaufes, die 90 Höhenmeter aufwies. Der Kinderlauf war 1,3 Kilometer lang.

Die Hauptlauf-Rundstrecke verlangte den Läufer einiges ab. Gleich zu Beginn ging es knapp zwei Kilometer leicht bergauf. Immer wieder wechselte der Belag von Schotterwegen auf Waldwege oder Asphalt. Stefan Bleier führte das Feld lange an und erreichte als Sechster im Gesamtfeld der Männer das Ziel in 36:57 Minuten. Somit gewann er seine Altersklasse M30. Bei den Frauen gab es ein spannendes Duell zwischen der SGNlerin Stephanie Wunderle und Diana Reinschmiedt von der LG Bodensee. Knapp acht Kilometer lang konnte Wunderle die Führung aller Frauen übernehmen, immer dicht gefolgt von Reinschmiedt. Auf den letzten beiden Kilometern konnte Reinschmiedt aber noch einmal alle Reserven mobilisieren und gewann in einem Schlusssprint das Rennen mit sieben Sekunden Vorsprung auf die Niederwangenerin. „Das war der erste Testwettkampf nach meiner sechswöchigen Verletzungspause. Ich hätte nie gedacht, dass ich schon wieder einen 4:05er Schnitt auf dieser Strecke laufen kann“, sagte Wunderle glücklich im Ziel. Neben dem zweiten Gesamtrang der Frauen gewann sie noch die Altersklasse W35 und den Teampreis der Damen mit Sabrina Beck und Monika Schmid. Sabrina Beck gelang ein fünfter Gesamtrang und der zweite Platz der Klasse W35 in 44:04 Minuten. Monika Schmid kam als sechste Frau nach 45:32 Minuten ins Ziel. Sie sicherte sich ebenfalls den obersten Platz auf dem Podest der Klasse W40. Marga Kohler erging es nicht so gut. Sie hatte mit Seitenstechen zu kämpfen und wollte nach langer Gehpause bereits das Rennen abbrechen. Sie finishte dennoch in 49:36 Minuten als Vierte der Klasse W35. Alfred Kohler (51:19 Minuten) und Jürgen Wunderle (52:04 Minuten) nahmen ebenfalls nach langer Laufpause erstmalig wieder an einem Wettkampf teil.

Vor allem Ronja Kohler zeigte bei den Kinderläufen ihr ganzes Können. In 6:00 Minuten gewann sie souverän ihre Klasse U12 der 17 Konkurrentinnen. Ihr sechsjähriger Bruder Denny Kohler wurde Zweiter in der Klasse U08 in 7:00 Minuten. Casey Beck erreichte den sechsten Platz der U14 in 6:49 Minuten.