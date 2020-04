Fälscher ergaunern 64.000 Euro von Wangener Firma

Rechnungsfälschern ist es gelungen, bei einer Wangener Firma über 64.000 Euro zu erschwindeln.

Bereits Anfang März erhielt die betroffene Wangener Firma laut Mitteilung der Polizei die Rechnung eines osteuropäischen Handelspartners für eine tatsächlich erbrachte Leistung. Ende März, kurz vor dem Ende der Zahlungsfrist, ging dieselbe Rechnung nochmals ein, die aber tatsächlich nicht vom Rechnungssteller, sondern von Betrügern stammte.

Rechnung manipuliert

Die Täter hatten die osteuropäischen Partnerfirma gehackt und damit die Möglichkeit, Rechnungen zu manipulieren. So befand sich bei der in Wangen eingetroffenen Zweitrechnung ein Begleitschreiben, in dem die Betrüger auf geänderte Kontodaten hinwiesen und bei der Bezahlung um entsprechende Beachtung baten.

Gutgläubig überwies die Firma den ausstehenden Rechnungsbetrag an das genannte Londoner Geldinstitut. Vor wenigen Tagen wurde festgestellt, dass das überwiesene Geld nicht beim Geschäftspartner, sondern bei Betrügern gelandet ist.

Das Polizeirevier Wangen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des schweren Betrugsfalles eingeleitet und geht davon aus, dass die Tat von einer professionell agierenden Bande begangen wurde. Weitere Delikte dieser Art sind in der Region bisher noch nicht zur Anzeige gelangt.