European Championships: Atmosphäre begeistert Triathletinnen des LTC Wangen

In München sind derzeit die European Championships. In zahlreichen Sportarten geht es in der bayerischen Hauptstadt um EM-Titel, unter anderem im Triathlon. Bei diesem Rennen waren laut Mitteilungen mehr als 1000 Sportlerinnen und Sportler am Start über die Sprintdistanz, darunter auch drei Athleten des LTC Wangen. Von den Bedingungen vor Ort zeigten sich die Allgäuerinnen begeistert.

Sabine Zeleny, Andi Husz und Claudia Gralki vom LTC Wangen starteten bei den Agegroup-Sprint-Europameisterschaften in München. „Es ist einfach etwas Besonderes, wenn in unserer Nähe so ein tolles Event stattfindet“, begründete Andi Husz ihre Teilnahme. Geschwommen wurde im Karlsfelder See im Norden von München, die komplett abgesperrte 22 Kilometer lange Radstrecke führte bis zum Olympiapark, wo der abschließende fünf Kilometer lange Lauf stattfand. Alle fünf Minuten ging eine Altersklasse an den Start, die jeweils mit 40 bis 80 Athleten und Athletinnen besetzt war. „Es ist selten, dass man mit so vielen gleichaltrigen Frauen starten kann und zudem auch Windschattenfahren erlaubt ist“, freute sich Claudia Gralki auf das Rennen.

Zufrieden mit der eigenen Leistung

Andi Husz, die eigentlich auf längeren Distanzen unterwegs ist, belegte in der Altersklasse W60 den 15. Rang von 24 Frauen mit einer Zeit von 1:27,26 Stunden. „Ich bin mit meinem Rennen zufrieden, zumal es nicht mein Saisonhöhepunkt war“, sagte die LTC-Sportlerin im Ziel. Ihr nächstes Wettkampfhighlight wird laut Mitteilung die Multisport-Europameisterschaft Ende September im spanischen Bilbao sein.

Sabine Zeleny, die erst ihr zweites Triathlonjahr absolviert, kam als 24. der W45 mit 41 Starterinnen nach 1:19,51 Stunden ins Ziel. „Es war ein tolles Rennen und das Windschattenfahren war für mich Neuland. Vor allem hatte ich bei Lauf noch super Beine“, berichtete die Lindauerin.

Auch Claudia Gralki zeigte sich sehr beeindruckt von dem Event, das eingebettet war in die Multisport-EM der Elite. Mit einer guten Schwimm- und Radleistung kam Gralki als Sechste mit dem Rad zum zweiten Wechsel, musste beim Laufen aber noch einige Konkurrentinnen ziehen lassen. Am Ende wurde es nach 1:19,38 Stunden Rang zwölf von 42 Frauen in der W50. „Mir war klar, dass es beim Laufen hart wird“, meinte die Wangenerin, die nach dem Triathlon dennoch glücklich war. „Nach einer jahrelangen Laufpause aufgrund einer Fußverletzung bin ich froh, überhaupt dieses Wettkampfniveau erreicht zu haben.“