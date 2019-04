Europatag in Wangen gibt sich neues Format

„Europa bewegt“ – unter diesem Motto steht in diesem Jahr die Veranstaltung zum Europatag am Freitag, 10. Mai, in Wangen. Der Wangener Europatag, der traditionell in der Evangelischen Wittwaiskirche, Siebenbürgenstraße 40, in Wangen begangen wird, gibt sich damit auch ein neues Format.

Wenige Wochen vor der Europawahl diskutieren Interessierte, darunter auch eine Reihe von Mitgliedern des Jugendgemeinderats Wangen im Allgäu, wie und was Europa bewegt – die Menschen und die Politik – und wohin sich Europa in Zukunft bewegt. Der Abend wird in Form eines Drei-Gänge-Menüs präsentiert, damit die Gäste nicht nur hören, sondern auch schmecken können. Europa findet also nicht nur in den Impulsvorträgen und Diskussionen statt.

Wie sich Europa weiterentwickeln könnte, darauf richtet die Studentin Helen Spangler aus Friedrichshafen ihr Augenmerk. Sie engagiert sich bei den europäischen Föderalisten und bei „Pulse of Europe“, einer Organisation, die sich sonntags auf Straßen und Plätzen versammelt, um für Europa zu werben. Langjährig Engagierte berichten, was Europa für die bedeutet. Da ist zum einen die Pfarrerin der Wangener Partnergemeinde La Garenne-Colombes, Jane Stranz, eine Britin, die heute in Frankreich lebt und fließend Deutsch spricht. Da ist zum anderen die frühere Europaabgeordnete Elisabeth Jeggle, die von Anfang an die Wangener Veranstaltung zum Europatag mit geprägt hat. Welche Impulse Baden-Württemberg in Europa geben will, wird ebenfalls Teil der Gespräche dieses Abends werden. Aus Wangen tauschen sich OB Michael Lang und die Jugendgemeinderäte Pia Wiltsche, Paul Gschwentner und Lucas Sterz mit Elisabeth Jeggle und Jane Stranz über die vielen positiven Seiten Europas aus.

Das Programm:

Das Programm sieht im Detail so aus: 17.30 Uhr Beginn mit der Vorspeise: Gesprächsrunde zur Frage „Was finde ich an Europa gut?“, 18.30 Uhr Europa und die Jugend.

Um 19.15 Uhr folgt der Hauptgang, kulinarisch wie thematisch zu „Die Europäische Republik – ein Europa der Bürger und Bürgerinnen?“

Um 20.30 Uhr geht der Blick mit dem Dessert in die Zukunft: „Die Zukunft Europas gemeinsam gestalten. Impulse aus dem Europaleitbild der Landesregierung Baden-Württemberg“.

Abgerundet wird der Abend in Form eines „Speed-Datings“, bei dem die Experten sich mit den Gästen an Stehtischen kurz über Europa vor Ort austauschen. Dazu gehört auch die Frage, was jeder und jede Einzelne zu Europa beiträgt. Damit die Veranstalter besser planen können, sollten sich Gäste bis zum Donnerstag, 2. Mai, anmelden bei Evangelische Kirchengemeinde Wangen, Sekretariat, Gisela Friedrich unter Telefon 07522 / 2324, per Fax an 07522 / 5852 oder per Email an gemeindebuero.wangen@elkw.de

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.