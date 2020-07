EU-Abgeordneter Norbert Lins diskutiert über nachhaltige Landwirtschaft

„Der Regenwurm arbeitet Tag und Nacht auf dem Acker, selbst an Feiertagen“, so beschreibt ein französischer Landwirt anschaulich seine Arbeitsweise mit der Natur. Er ist einer von vielen weiteren Akteuren im Dokumentarfilm „Der Zukunft den Boden bereiten“ von François Stuck. Eine verkürzte Vorab-Version des Films wird am Donnerstag, 23. Juli, von 17 bis 18 Uhr im Internet in einer Live-Stream-Veranstaltung gezeigt

In dem Film werden die Zusammenhänge und Herausforderungen der bodenerhaltenden und -regenerierenden Bewirtschaftungsweise sowie deren Nachhaltigkeit vorgestellt. Nachhaltig wirkt sie, wie sich gezeigt hat, aber nicht nur im Aufbau des Ackerbodens, sondern auch im Aufbau von neuen sozialen Beziehungen. Der Vorsitzende des Agrar-Ausschusses im Europäischen Parlament, Norbert Lins, wird dabei mit dem französischen Dokumentarfilmer Stuck ins Gespräch kommen und Möglichkeiten ausloten, wie darüber ein europäischer Austausch möglich werden kann.

In voller Länge (70 min) wird der Film am 28. September 2020 im Kino Sohler in Wangen als deutsche Erstaufführung gezeigt. Anschließend diskutieren unter anderem Regisseur Stuck und Maria Heubuch, Bäuerin und ehemalige EU-Abgeordnete. Frauen und Männer aus Wangen sorgten übrigens als Sprecherinnen und Sprecher für die Übertragung ins Deutsche.