„Es kann etwas verändert werden – nur wird es nicht gemacht“

Nach wie vor sind die Demonstranten von Fridays-for-future aktiv und treffen sich regelmäßig auf dem Marktplatz. Doch viele Menschen treibt die Frage um, ob die Umweltaktivisten selber auch etwas für die Umwelt tun oder ob sie die Demonstrationen nur als Vorwand nutzen, um nicht in die Schule zu müssen. Unsere Mitarbeiterin Lisa Mair hat sich bei den jugendlichen Demonstranten aus Wangen umgehört und sie über ihre eigenen Aktionen befragt, mit denen sie etwas verändern wollen.

Der 17-jährige Philipp Dörfer aus Wangen hat beispielsweise seine Familie überzeugt, dass es wichtig sei, sich für die Umwelt zu engagieren. Das führte dazu, dass sie mehr Bio-Fleisch einkaufen und Plastik bei ihren Einkäufen vermeiden. „Aber manchmal geht das eben nicht.“ So sei es beispielsweise bei Heidelbeeren sehr schwer, auf Plastik zu verzichten. Desweiteren würden sie auch öfter zu dem Unverpackt-Laden „Tante Lose“ in Wangen gehen und ihre Lebensmittel in Glasbehältern unterbringen. Ihr Müsli kaufen sie manchmal bei „Mymuesli“, da dort ebenfalls keine Plastiktüten zur Aufbewahrung benutzt werden. Teilweise machen sie ihr Essen sogar selber, wie beispielsweise ihre Marmelade – „weil es Spaß macht“. Zudem fährt der Jugendliche jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Schule „auch wenn es mal kälter ist“. Dadurch müsse seine Mutter nicht extra das Auto benutzen. In seiner Freizeit pflanzt Philipp auch Bäume, um der Luft etwas Gutes zu tun. Sogar auf den Urlaub der Familie wirke sich das umweltbewusste Denken aus, da sie mittlerweile darauf achten, Flugzeuge weitestgehend zu meiden und einen Aufenthalt in nahegelegene Länder zu buchen. Desweiteren achtet der Wangener darauf, weniger Kleidung einzukaufen, um keine „Kleidungsverschwendung“ zu betreiben. Seiner Meinung nach blieben die Fridays-for-future-Demonstrationen im Gedächtnis und zeigen durch das Vernachlässigen der Schulpflicht, wie wichtig die Zukunft dieser Erde den Jugendlichen sei. Auch würden sie das dringende Bedürfnis widerspiegeln, wie wichtig es sei, zu handeln und etwas zu verändern. Jedoch haben Vorschriften und Regeln in seinen Augen in diesem Bereich keinen Sinn. Er bevorzugt die Demos, da an jeden einzelnen Bürger appelliert werde und man selbst nachdenken könne, wie man in seinem Alltag Plastik vermeiden kann. Philipp ist der Meinung, dass es am wichtigsten sei, dass jeder sein eigenes Bewusstsein für die Umwelt schärft und überlegt, was er tun könne. Allerdings solle sich auch die Regierung noch mehr einsetzen und beispielsweise mehr plastikfreie Märkte fördern.

Ähnliche Ansichten vertritt auch Eva Zimmerer (13) aus Wangen. In ihren Augen sind die Demonstrationen „wirklich wichtig“. Wenn sich nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen so engagieren würden, „könnte man wirklich etwas bewegen“. Laut ihr seien es viele verschiedene Sachen, die man verändern müsste, um in eine sonnige Zukunft zu schauen. Vor allem die großen Müllinseln aus Verpackungen sind ihr ein Dorn im Auge. Ihrer Meinung nach bräuchte es bessere Ideen, um die Müllproduktion und den Plastikverbrauch noch mehr zu reduzieren. Zum Beispiel findet sie die Idee der Holzzahnbürsten sehr gut, „aber viele Menschen kaufen diese nicht, da es für die meisten eine zu große Umstellung ist“. Laut ihr seien die Menschen in vielen Dingen zu bequem. Für sich habe die Schülerin beschlossen, dass sie den Weg zur Schule immer mit dem Fahrrad bestreitet und nur im Winter den Bus benutzt. Ihren Apfelsaft presse sie zum Großteil selbst und sie verzichte auf Plastikflaschen. Besonders beim Einkauf von Fischen achte sie darauf, dass diese aus regionalen Gewässern stammen. Ansonsten setze sie sich zur Wehr „Mama, können wir nicht einen anderen Fisch kaufen?“ Zudem werde bei ihr zu Hause auch der Sirup selbst gemacht und das Brot frisch gebacken. Das Video von dem YouTuber Rezo habe sie schwer beeindruckt und zum Nachdenken angeregt.

Solveigh Ahner (14) aus Ratzenried achtet wie Philipp Dörfer ebenfalls bei der Urlaubsplanung darauf, dass man mit dem Zug fährt und nur im Notfall das Auto benutzt. „Fliegen ist ganz schlimm.“ Auch sollte das Ziel möglichst nahe sein. Ähnlich sehe es bei der Herkunft des Gemüses und des Obstes aus, das sie einkauft. Deshalb holt sie diese Lebensmittel auch oft auf dem Markt und vermeidet dabei die Plastiktüte. Saftflaschen werden nur mit Pfand gekauft. Auch sie ist Kunde vom „Tante-Lose“-Laden in Wangen. Im Sommer fahre sie zwar meistens mit dem Fahrrad zur Schule, aber da ihre Mutter die selbe Strecke zurücklegen muss, fährt sie manchmal auch mit. Sie verzichte ebenfalls darauf, ihre Kleidung neu zu kaufen und bevorzuge stattdessen Secondhand-Shops, „außer bei Jacken und Schuhen“. Ihrer Meinung nach sei in den EU-Wahlen durch die hohen Wahlquote der Grünen deutlich zum Ausdruck gekommen, dass die Demonstrationen doch etwas bewirkt haben. Angeblich wecke Fridays-for-future die Leute auf und mache ihnen bewusst, wie schlimm es um die Umwelt steht. Die Schülerin hat selbst die Erfahrung gemacht, da sie sich davor nicht im Klaren über den Zustand der Umwelt gewesen ist. Zwar stelle sie auch fest, dass die Gruppe an Demonstranten, die freitags auf dem Marktplatz stehen zusehends kleiner wird, aber sie ist der Überzeugung „ein harter Kern bleibt immer“. Wenn sie etwas verändern könnte, würde sie sowohl Flugzeuge und Schiffe als auch Autos abschaffen oder sie „zumindest umweltfreundlicher bauen“. Sie ist der Ansicht, dass viele Menschen nur das Geld wollen, statt es in die Zukunft des Planeten zu investieren. „Es kann etwas verändert werden – nur wird es nicht gemacht. Alle Menschen müssen nachdenken und begreifen, in was für einer Krise wir sind.“

Alwin Schürer (23) hat die Demonstrationen in Wangen ins Leben gerufen und sie bei der Stadt angemeldet. Auch er setzt sich nicht nur auf der Straße, sondern auch Zuhause für die Umwelt ein. Für sein Fahrrad, mit dem er beinahe jede Strecke bewältigt, habe er sich extra einen neuen Anhänger gekauft, um auch mal mehr transportieren zu können. Beim Einkaufen habe er stets seinen Stoffbeutel dabei. Aus den Regalen hole er nur Produkte, die bio und regional sind. Im Winter werde daheim mit dem Holz aus dem eigenen Wald geheizt. Hierbei werde jedoch nur das benutzt, das schon heruntergefallen oder umgekippt ist. Dadurch möchte er vermeiden, dass extra neue Energien eingesetzt werden müssen. Schon seit ein paar Jahren verzichte er darauf, neue Kleidung zu kaufen. Stattdessen hole er sich welche beim Jugendhaus „Tonne“. Dort könne man seine alte Kleidung hinbringen – und andere mitnehmen. Dies laufe unter dem Aktionsnamen „Freeshop“. Um in den Urlaub zu kommen, würde er „auf alle Fälle nicht mehr fliegen“. Auch sein Urlaubsziel solle möglichst nahe liegen. Durch die Demos fangen seiner Meinung nach, immer mehr Menschen an zu denken. Durch die regelmäßige Wiederholung werde die Aufmerksamkeit der Bürger geweckt und sie fangen an, sich zu dem Thema eine eigene Meinung zu bilden. Zudem werde die Politik unter Druck gesetzt, da die Schüler immer häufiger gegen die Schulpflicht verstoßen. Könnte er etwas verändern, würde er das kapitalistische System abschaffen, da die meisten Leute nur noch nach dem Profitprinzip handeln würden. Dies verhindere den ökologischen Effekt. „Aber man kann auf die Dauer nicht immer mehr haben.“

Pia Wiltsche (15) aus Wangen ist Mitglied des Jugendgemeinderates und gibt ein paar allgemeine Tipps, die man leicht in seinen Alltag einbauen kann und damit der Umwelt etwas Gutes tut: Zunächst einmal solle man beim Einkaufen auf Plastiktüten verzichten und sich an der Kasse keine geben lassen. Stattdessen empfiehlt sie, eigene Taschen schon von Zuhause mitzunehmen. Am besten solle man bei Unverpacktläden seine Lebensmittel einkaufen, um auf unnötigen Verpackungsmüll zu verzichten. Vor allem müsse man auch darauf achten, dass die Produkte regional sind und keine weite Distanz bis zum Supermarkt zurücklegen müssen. Dadurch werde die „Instanthaltung der regionalen Produkte“ garantiert. Um an sein Urlaubsziel oder an andere Orte zu gelangen, rät Pia zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Somit würde der CO2-Ausstoß verringert werden.