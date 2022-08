Es gibt noch freie Plätze bei der Kindererlebnisführung in Wangen

Die Kindererlebnisführung „Von Rittern, Räubern und Rabauken“ findet am Montag, 15. August, ab 14 Uhr findet statt. An diesem öffentlichen Termin erfahren Kinder laut Ankündigung im Alter von sechs bis zwölf Jahren viele spannende Geschichten, die sich in und um Wangen ereignet haben. Das Motto „Mach mit!“ wird in die Tat umgesetzt, denn alle Kinder dürfen in den Erzählungen mitspielen und -fechten, natürlich in der entsprechenden Verkleidung, die vor Ort gestellt wird. Die Erlebnisführung dauert rnd eineinhalb Stunden und kostet acht Euro pro Person. Kinder mit sechs Jahren kommen bitte mit einer erwachsenen Begleitperson. Tickets und Gutscheine sind im Gästeamt Wangen unter Telefon 07522 / 742 11 oder online unter wangen.reservix.de (zuzüglich Gebühren) erhältlich. Die Führung findet in den Räumlichkeiten der Wangener Museumslandschaft statt und kann auch für Kindergeburtstage gebucht werden.

Der letzte öffentliche Termin in dieser Saison ist am Montag 5. September, geplant.