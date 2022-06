Erwachsenensegelkurs des Marine-Vereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über das lange Pfingstwochenende veranstaltete die mvw.jugend seit langem wieder einen Erwachsenensegelkurs. Zuerst lernte man sich kennen, dann bauten wir zusammen die Boote auf. Kurz darauf wurden die Boote gewassert und es ging mit den Segellehrern aufs Wasser. Es hatte wenig Wind, also optimal für den Anfang. Am nächsten Tag ging es los mit Theorie und am Nachmittag wieder zum Segeln. Am dritten und letzten Tag lernten die Kursteilnehmer die Regatta und Vorfahrtsregeln kennen, welche sie auch direkt in die Praxis umsetzten. Alles in allem war es ein sehr gelungener Segelkurs und alle hatten Riesenspaß.