Erstmals liegen mehr als 100 Corona-Patienten in den Häusern der Oberschwabenklinik

Es wird geimpft in Deutschland, wenn auch mit holprigem Start. Immer mehr Dosen sind verfügbar, zwei Vakzine zugelassen. Das viel beschworene Licht am Ende des Pandemie-Tunnels also? Der Tunnel wird gerade wieder länger. Das liegt an Mutationen des Virus - mittlerweile sind bereits fünf Infektionen in Baden-Württemberg bekannt.

Ein Problem für Politik und Forscher: Frühestens in einigen Monaten werden endgültig gesicherte Erkenntnisse vorliegen.