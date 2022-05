Erstkommunionfeier in Wangen, St. Ulrich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

21 Kinder feierten am Sonntag, den 1. Mai in der Kirche St. Ulrich in Wangen ihre Heilige Erstkommunion. Die Sehnsucht nach Jesus, wie sie Zachäus auf dem Maulbeerfeigenbau verkörpert, wurde den Kindern im Festgottesdienst ans Herz gelegt.