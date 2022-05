Erstkommunionfeier in Niederwangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 1. Mai haben vier Kinder in der Kirche St. Andreas in Niederwangen ihre Heilige Erstkommunion empfangen. Unter dem Leitwort „Bei mir bist du groß!“ haben sich die Kinder auf diesen Tag vorbereitet. Musikalisch begleitet und umrahmt wurde die Feier von der Musikkapelle.