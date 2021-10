Erstkommunionfeier in Leupolz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 3. Oktober 2021 feierten zehn Kinder aus Leupolz und Karsee ihre Erstkommunion in der Kirche St. Laurentius in Leupolz. Unter dem Leitwort „Vertrau mir, ich bin da“ haben sich die Kinder auf ihr Fest vorbereitet und im Gottesdienst gefeiert, dass sie das ganze Leben zu Jesus bringen und mit ihm teilen dürfen. Bei ihm sind alle Sorgen und der Dank gut aufgehoben.