Erstkommunion in Neuravensburg

28 strahlende Gesichter - an drei Sonntagen im Mai (1. Mai, 8. Mai und 22. Mai) feierten die Kinder aus Neuravensburg ihre Erstkommunion. Seit Januar hatten sich die Kinder mit ihren Familien in Weggottesdiensten auf dieses besondere Fest unter dem Motto „Mit dir bin ich groß“ vorbereitet. Und nun durften sie einen großen Tag erleben und Jesus in Gestalt der gewandelten Hostie empfangen. Begleitet von ihren Familien und Gästen, mit den Klängen der Musikvereine Schwarzenbach und Roggenzell und der beiden Organisten Gerhard Vielhaber und Elisabeth Müller, feierten wir drei wunderbare Gottesdienste.