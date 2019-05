Vergangenen Sonntag haben 14 Kinder aus den Neuravensburger Kirchengemeinden Roggenzell und Schwarzenbach gemeinsam die Erstkommunion in der Pfarrkirche Roggenzell gefeiert. Laut Pressebericht hatten sich die jungen Menschen in fünf Weggottesdiensten gemeinsam mit ihrer Familie unter der Leitung von Gemeindereferent Georg Wößner auf den großen Tag vorbereitet.

Während der Vorbereitungszeit nahmen die Kommunionkinder an den Gemeindegottesdiensten teil, erlebten die erste Beichte und feierten zusammen die Kar- und Ostertage. Am Sonntag empfingen sie in einer feierlichen Prozession, die von der Musikkapelle und dem Kirchenchor Roggenzell musikalisch umrahmt wurde, in der Pfarrkirche die lang ersehnte Erstkommunion. Beim Brotbacken während des Ausflugs am Montag ins Bauernhofmuseum Wolfegg fand die gemeinsame Kommunionszeit einen gelungenen Abschluss.