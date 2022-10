Erstes liberales „Kässpätzle-Essen“ in Wangen

Die FDP will in der Region einen fixen Termin im Jahreskalender etablieren, bei dem sich Politik, Gesellschaft, Bürger und Wirtschaft in lockerer Runde treffen – das „Kässpätzle-Essen“. Ein erstes „Kässpätzle-Essen“ hat es bereits gegeben, in Wangen. Das teilt die FDP Württembergische Allgäu (Wangen, Leutkirch, Isny) mit.

Der FDP-Kreisverband Ravensburg hatte dazu jüngst zusammen mit der FDP Württembergische Allgäu nach Wangen ins Stoffels im Stadtbräu eingeladen. Als Gastrednerin sprach Ruth Baumann, Präsidentin der Unternehmerfrauen im Handwerk Baden-Württemberg und Beisitzerin im BFA (Bundesfachausschuss) für Wirtschaft, Arbeitsplätze und Steuern der CDU in Berlin. Sie thematisierte laut Pressemitteilung den Fachkräftemangel, der „Green-Deal“ der EU, und auch die aktuelle allgemeine gesellschaftspolitische Lage.

Sie zeigte auf, was Handwerksbetrieben das Leben schwer macht und nannte dabei laut Pressemitteilung hohe Lohnnebenkosten, stetig wachsende Bürokratie und „teils wahnwitzigen“ Verordnungen sowie aktuell die steigenden Energiekosten. Baumann sieht viele Insolvenzen in den nächsten Monaten kommen.

Sebastian Scherer, Vorsitzender der FDP Württembergisches Allgäu, fasst zu der folgenden Diskussionsrunde und Redebeiträgen des Publikums zusammen und fordert: „Wenn Arbeitnehmer bei den gestiegenen Lebenshaltungskosten noch über die Runden kommen sollen, dann brauchen sie mehr Einkommen. Doch höhere Gehälter ohne Mehrleistung sind bei vielen Unternehmen einfach nicht mehr drin. Es bleibt: Der Staat hat sich bei den Lohnnebenkosten zurückzuhalten.“

Ziel des „Kässpätzle-Essens“ ist es laut Pressemitteilung, dass Interessierte einen ungezwungeneren Zugang zu politischen Themen, Politik im Allgemeinen und deren lokalen Vertretern bekommen.