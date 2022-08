Erstes „eat to beats“ in Deuchelried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Streetfood-Trucks-Festival; es sollte laut Ankündigung (SZ vom 28. Juli) nicht nur das erste in Deuchelried, sondern in dieser Größenordnung auch im weiteren Umfeld sein und weckte schon im Vorfeld hohe Erwartungen bei der Musikkapelle (MKD) an dieses dreitägige große Event. Tatsächlich wurde die Erwartung dann aber mit rund 6000 Gästen deutlich übertroffen. Es war überwältigend, wie viele Menschen aller Altersgruppen neugierig auf das neue Konzept waren. Auch die Stimmung und die rundum sichtbar gute Laune der Besucher sorgte für ein Feierklima, wie es sich ein Veranstalter nur wünschen kann.

Mit dazu beigetragen hat sicherlich die akribische Vorbereitung des Festivals, die perfekte Organisation der Abläufe und besonders die ehrenamtlichen „Schaffer“ der Musikkapelle, die trotz der enormen Arbeitsbelastung immer ein Lächeln auf den Lippen hatten und sich alle Mühe gaben, gute Gastgeber zu sein. Auch die Betreiber der Foodtrucks lobten die gute Organisation und Betreuung durch die Musikkapelle. Ein Zitat aus diesen Reihen: „Ich habe noch kein besser organisiertes Event und so ein tolles Miteinander erlebt“, ein großes Lob an die Akteure.

Ein Highlight auch die musikalische Seite, hochkarätige Bands und Gruppierungen aus der Region und überwiegend aus Deuchelried beherrschten die Bühne.

Das Angebot der Truckbestücker, ebenso meist aus der Region, war so vielfältig wie international, im besten Sinne eine kulinarische Entdeckungsreise für die neugierigen Besucher. Auch die Location kam gut an, das große Rund der Trucks machte aus dem Schulsportgelände einen gemütlichen Festplatz mit besonderem Flair.

Der Gedanke im Vorfeld, das Kulinarik-Festival bei gutem Erfolg in die Feierlichkeiten im kommenden Jahr, wenn die MKD ihr 200-jähriges Bestehen feiert, einzubauen, wird die Entscheidung möglicherweise etwas leichter machen.

Das Fazit von Vorstandsmitglied Michael Weiß in Kurzfassung: „Der erfolgreiche Verlauf macht Mut auf Wiederholung. Wir sammeln und bewerten alle Rückmeldungen und nehmen das als Inspiration für unser Jubiläumsjahr. Das Festival hat erneut gezeigt, dass die Musikkapelle Deuchelried eine Spitzentruppe ist, auf die ich und alle stolz sein dürfen“.