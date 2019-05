Erster Realschulabschluss an der GMS Wangen

Grund zu feiern hat es vor Kurzem an der Gemeinschaftsschule (GMS) Wangen gegeben. Laut Pressemitteilung brachte der erste Jahrgang die schriftlichen Abschlussprüfungen des Realschulabschlusses hinter sich. Im Anschluss an die schriftlichen Prüfungen, die am Dienstag mit dem Fach Englisch endeten, freuten sich die ersten 27 Schüler über das erreichte Ziel. Nach sechs Jahren guter Vorbereitung warten die Schüler jetzt gespannt auf die Korrekturergebnisse und freuen sich auf die bevorstehende Abschlussfahrt und Abschlussfeier.