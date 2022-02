Erster Podestplatz im ersten Rennen für Henri Heuser

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Wochenende fand für die Rennläufer des SV Falken Wangen nach fast zweijähriger, coronabedingter Pause wieder das erste Rennen statt. Dabei erreichte Henri Heuser als jüngster Starter des SV Falken Wangen in seinem ersten Rennen überhaupt, gleich einen Podestplatz.

Nach einer guten Vorbereitung in den letzten Wochen wurde der erste Kanzi-Cup in dieser Saison in Grasgehren ausgetragen. Bei guten Schneebedingungen war ein fairer Riesenslalom gesetzt, der von allen Läufern des SV Falken Wangen bewältigt wurde. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Henri Heuser, als er bei seinem ersten Start bei einem Rennen gleich auf den dritten Platz fuhr. Er fand vom Start weg eine gute Linie und konnte diese bis ins Ziel halten. Ähnlich gut erging es Franziska Grathwohl, die ihre Trainingsleistungen erstmals richtig gut im Rennen umsetzen konnte und auf eine sehr guten fünften Rang in der Klasse U16 fuhr. Bei den Jungen in der Klasse U10 fuhr Vinzent Heuser auf den neunten Platz und Tim Fröhlich erreichte den 14. Rang. Rosalie Heuser erreichte bei den Mädchen U12 den achten Platz knapp vor ihrer Teamkollegin Jana Brugger, die zehnte wurde. Paul Neumann und Carina Brugger erreichten in ihrer Klasse jeweils den neunten Rang. Julius Neumann erreichte den zehnten Platz.

Nach einer kurzen Pause, in der der Riesentorlauf etwas umgesetzt, wurde der Riesenslalom 2. Kanzi-Cup, gestartet. Nach seiner überragenden Fahrt auf das Podest am Vormittag konnte Henri Heuser am Nachmittag wieder eine gute Fahrt zeigen und verpasste das Podest als vierter nur knapp. Franziska Grathwohl konnte ihre gute Leistung nochmals zeigen und wurde auch im zweiten Riesenslalom des Tages wieder fünfte. Rosalie Heuser und Carina Brugger konnten sich beide auf den siebten Rang verbessern. Vinzent Heuser erreichte in der Klasse U10 männlich den achten Platz. Paul Neumann musste sich mit dem Rang zehn zufriedengeben, Jana Brugger mit dem 11. Platz und Julius Neumann erreichte den 12. Platz. Tim Fröhlich platzierte sich auf dem 15. Rang.

In den nächsten Wochen wird sich das Rennteam des SV Falken Wangen weiter intensiv auf die nächsten Rennen vorbereiten. Wer Interesse am Rennlauf hat, findet weitere Informationen auf der Homepage des SV Falken Wangen unter www.sv-falken.de. Dort finden sich auch weitere Bilder.