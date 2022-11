Erste Sperrungen: Vorarbeiten an Herfatzer Brücke starten

Der für das kommende Jahr geplante Abriss und Neubau der Argenbrücke in Herfatz wirft bereits jetzt seine Schatten voraus: Am Mittwoch beginnen die ersten Vorarbeiten, und deshalb wird die B32 in den kommenden zwei Wochen immer wieder halbseitig gesperrt.

Laut Mitteilung der Stadt wird der Verkehr in dieser Zeit über eine Ampelschaltung reguliert. Angesichts des hohen Verkehrsaufkommens ist also mit Staus zu rechnen – insbesondere während des Berufsverkehrs.

Leitungen werden verlegt

Laut Stadt werden in den kommenden Telefon- und Stromleitungen von der Hauptbrücke an die parallele Fußgängerbrücke verlegt. Für die Arbeiten sind rund zwei Wochen veranschlagt.

Ab Januar/Februar wird die B32 dann für rund elf Monate komplett für die unter Regie des Regierungspräsidiums laufenden Abriss- und Neubauarbeiten gesperrt. Das hatte in den vergangenen Monaten für Aufregung in der Bevölkerung und in der Wirtschaft geführt, da Wangen aus Richtung Westen dann nur noch über großräumige Umleitungen erreichbar sein wird.