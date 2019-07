Erste Runden auf Rollen

Zum ersten Rennen der neuen Saison sind sechs Sportler der SG Niederwangen an den Römerstein gereist. Auf dem neuen, glatten Teer und der größtenteils verbreiterten Strecke boten sich für die Läufer optimale Trainings- und Rennbedingungen. Gelaufen wurde auf Kombi-Skirollern, die vom Veranstalter gestellt und zugelost wurden.

Für Laura Burger und Fiona Hohmann war es das erste Rennen auf Rollski. Laura musste in ihrer Klasse (U12) 4,4 Kilometer absolvieren und kam mit einem knappen Rückstand auf den sechsten Platz. Fiona Hohmann, die in der U13 ebenfalls 4,4 Kilometer laufen musste, kam gut ins Rennen und verfehlte mit einem vierten Platz nur knapp das Podest.

Als nächster ging Timo Horelt an den Start. In der Altersklasse U15 mussten 6,6 Kilometer gelaufen werden. Gleich nach dem Start ging er mit hohem Tempo ins Rennen und lag knapp in Führung. Durch zwei kleine Ausrutscher auf den ungewohnten Skirollern verfehlte er am Ende mit sechs Sekunden Rückstand den Sieg und erreichte den zweiten Platz. Annika Theobold lief in der U20 auf 6,6 Kilometern nach 20:37 Minuten als Erste ins Ziel.

In der U18 ging Florian Horelt auf die 9,9 Kilometer lange Rundstrecke. Er lief ein starkes Rennen und kam nach 28:04 Minunten als Vierter ins Ziel. Als letzter SGN-Läufer ging Tobias Horelt auf die Strecke. Von Anfang an lief er konstant sein Tempo. Nach den ersten Runden noch knapp im Rückstand, kam er immer besser ins Rennen. Mit seiner schnellsten Runde zum Schluss sicherte er sich den Sieg in seiner Klasse mit einer Zeit von 24:25 Minuten. Am Ende war es sogar die Tagesbestzeit.

Kommendes Wochenende geht es für die Kaderläufer im Harz zur Sommerleistungskontrolle im Deutschlandpokal.