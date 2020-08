Erste Phase der Wangener Konfirmandenarbeit ist abgeschlossen

Die Konfirmandenarbeit des Seelsorgebezirks Wittwais wurde an die Corona-Zeit angepasst. In sieben Kleingruppen machte sich der neue Konfirmandenjahrgang auf den Weg. Sie brachten Zuversicht in die Häuser der Gemeindeglieder mit Zuversichtskarten, sitzen auf der Freundschaftsbank und hören den Menschen zu, bauen ein Boot als Sinnbild für die Geflüchteten, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Die Freude etwas zu tun, wie zum Beispiel Platten an der Jugendhütte zu legen oder eine Bank zu bauen, sei groß gewesen.

Die erste Projektphase wurde demnach abgeschlossen mit der Martin-Luther-King Gruppe um Christine Urspruch, „wir haben einen Traum“. Im Gottesdienst bei geöffneten Fenstern wurde dieser Traum besungen. In der Predigt hat Pfarrerin Friederike Hönig die berühmten Worte des Verfassungsrechtlers Ernst-Wolfgang Böckenförde aufgegriffen: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ Gefragt, wie das gemeint sei, antwortete Böckenförde, der Staat sei darauf angewiesen, dass „die Bürger gewisse Grundeinstellungen, ein staatstragendes Ethos haben“, weil er es sonst schwer habe, „eine am Gemeinwohl orientierte Politik zu verwirklichen“.

In elf Monaten Konfirmandenarbeit wird ein am Gemeinwohl orientiertes Ethos auf der Grundlage der jüdisch-christlichen Tradition gelebt, teilt die evangelische Kirchengemeinde weiter mit. In diesem Bereich der Jugendarbeit hätten die Kirchen eine große gesellschaftliche Verantwortung seit vielen Jahren.