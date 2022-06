Erste-Hilfe mit Selbstschutzinhalten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die LandFrauen Neuravenburg haben über das DRK Wangen einen Erste-Hilfe-Kurs mit Selbstschutzinhalten angeboten. Zunächst wurden die neuen Schulungsräume des Rotkreuz Campus in der Spinnerei 1/ Erbagelände eingehend bewundert. Herr Rusch frischte zuerst das „angestaubte“ Erste-Hilfe-Wissen inklusive Einübung der – für die Teilnehmer „neuen“ –Seitenlage und Methode zur Wiederbelebung unter Zuhilfenahme des Defibrillators auf. Hier zeigte sich schnell, dass der letzte Erste-Hilfe-Kurs bei den insgesamt zehn Teilnehmern doch schon einige Jahre zurücklag. Anschließend erklärte er den Aufbau des Katastrophenschutzes in Baden-Württemberg sowie wer zur Hilfe kommt, wenn die EU-weite Notrufnummer 112 gewählt wird. Er gab Tipps zum Packen eines Notfallrucksacks, der immer parat stehen sollte und Hinweise zum richtigen Handeln in Notsituationen sowie eine Checkliste für die Vorratshaltung (u.a. Lebensmittel, Hygieneartikel und Medikamente) für zu Hause. Der Kurs war sehr interessant und mit praktischen Übungen angelegt, so dass die fast fünf Stunden schnell vorbei waren.

Wir bedanken uns bei Herrn Rusch vom DRK Wangen-Ausbildung für sein Engagement und die fachlichen kompetenten Ausführungen.