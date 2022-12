Erste Gürtelprüfung für Judo-Nachwuchs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. November haben vier Judokas der MTG Wangen ihre erste Gürtelprüfung abgelegt. Vor dem Prüfer Jens Bader haben sie erfolgreich ihr Können in Grundformen der Wurf- und Bodentechniken sowie das sichere Fallen nach hinten und zur Seite gezeigt und dürfen von nun an den weiß-gelben Gürtel tragen. Die MTG gratuliert (von links): Jonathan Waldmann, Jakob Waldmann, Lukas Kuhnhäuser und Charlotte Hofer (nicht auf dem Bild).