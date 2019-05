Erste Ergebnisse stehen fest: So hat das Allgäu gewählt

Heute hatten die Wahllokale im Allgäu geöffnet. Die Wahlberechtigten waren aufgerufen, ihre Stimme(n) bei Europawahl, Kreistagswahl und Kommunalwahlen abzugeben. Mit Spannung wird erwartet, welche Parteien ins europäische Parlament beziehungsweise in die kommunalen Gremien einziehen und wie hoch die Wahlbeteiligung ist.

Ergebnisse für die Europawahl aus der Region sind noch am Sonntag zu erwarten.

So hat Wangen gewählt:

CDU: 32,7%

Grüne: 27,2%

SPD: 10,6%

AfD: 6,4%

FDP: 5,1%

Freie Wähler: 4,8%

Die Linke: 2,6%

Wahlbeteiligung: 65,1%

Das ist das Zwischenergebnis aus Leutkirch nach 25 von 26 ausgezählten Wahlbezirken:

CDU: 39,0%

Grüne: 22,9%

SPD: 8,3%

AfD: 7,6%

FDP: 4,8%

Freie Wähler: 4,6%

Die Linke: 2,3%

Wahlbeteiligung: 62,1%

Deutschlandweit müssen CDU und SPD große Verluste hinnehmen.

Die Auszählungen für Kreis- und Kommunalwahlen erfolgen zu großen Teilen erst am Montag.

Europawahl

Mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte in 28 Staaten bestimmen das zukünftige EU-Parlament. Zum Abschluss der viertägigen Europawahl bestimmen Deutschland und 20 weitere Länder an diesem Sonntag ihre neuen Abgeordneten. Auch im Allgäu gaben die Menschen ihre Stimme ab.

Kreistagswahl

Im Allgäu wird am Sonntag auch über die Besetzung des Kreistags entschieden.

Kommunalwahl

Ebenfalls an diesem Sonntag stehen die Wahlen für die Ortschafts-, Gemeinderäte und Kreistage in Baden-Württemberg an. Einige Rathäuser in der Region beginnen noch am Sonntagabend mit der Auszählung der Stimmen. Der Großteil der Ergebnisse wird aber voraussichtlich erst im Lauf des Montags bekanntgegeben.

Vom 23. bis 26. Mai 2019 findet in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Europawahl statt. Die Europawahl 2019 ist die neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament.

Am 26. Mai 2019 werden in Baden-Württemberg die Gemeinderäte in 1.101 Städten und Gemeinden sowie die Ortschaftsräte in 410 Gemeinden mit Ortschaftsverfassung gewählt. Gewählt werden auch die Kreisräte in den 35 Landkreisen. Schwäbische.de erklärt, wie eine Kommunalwahl funktioniert.