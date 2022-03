Erst Corona, jetzt der Krieg: Das weithin bekannte Amtzeller Pfingstturnier fällt erneut aus

Erst Corona, jetzt der Krieg in der Ukraine: Der Förderverein des SV Amtzell hat das weit über die Region hinaus bekannte Pfingstturnier für Fußball-Jugendmannschaften erneut abgesagt – zum dritten Mal in Folge.

In Amtsblatt der Gemeinde schreiben die Organisatoren: Die nach wie vor unsicher Corona-Lage habe bereits zweifeln lassen, ob das Turnier in diesem Jahr Sinn macht. „Spätestens mit dem Kriegsbeginn und dem Überfall Russlands auf die Ukraine aber war den Vereinsmitgliedern nicht mehr nach einem fröhlichen, bunten Fußballturnier zumute.“ Deshalb sei man sich bei einem Treffen der Fördervereins-Mitglieder in der vergangenen Woche schnell einig gewesen, das Turnier abermals abzusagen.

Einstige ukrainische Jugendfußballer möglicherweise jetzt im Krieg

„Was die Amtzeller Fußballer in diesen Tagen besonders nachdenklich macht, ist der Umstand, dass mit Shakthar Donetsk im Jahr 2011 und dem FC Podillya 2018 zwei Teams aus der Ukraine schon beim Amtzell Pfingstturnier waren. Die damals 16 und 17 Jahre alten Jungs sind in diesen Tagen möglicherweise als ukrainische Soldaten in Kampfhandlungen verwickelt. Eine traurige Vorstellung“, schreibt der Förderverein.

Bei dem Pfingstturnier treten seit Jahrzehnten ambitionierte nationale und internationale Jugendteams gegeneinander an. Daher zeigte schon manch späterer Star in Amtzell sein Können.

Kontakte zum FC Podillya in der Stadt Khmelnytskyi

Zudem berichtet der Förderverein: In den zurückliegenden Tagen habe es Kontakte zum FC Podillya in der zwischen Kiew und Lwiw liegenden Stadt Khmelnytskyi gegeben. Möglicherweise würden auch Menschen aus dem Vereinsumfeld noch nach Amtzell kommen, um hier Schutz zu finden.

Unterdessen hofft man jetzt auf 2023: Dann könnte das seit 2020 ausstehende 40. Pfingstturnier in Verbindung mit dem 75-jährigen Vereinsjubiläum des SV Amtzell stattfinden.