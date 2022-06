Eröffnung des Orgelsommers

Die diesjährigen Sommerkonzerte in der Martinskirche werden am Mittwoch, 22. Juni, um 20 Uhr Klängen von zwei Trompeten und Orgel eröffnet. Es spielen Hermann Ulmschneider und der Leiter der Wangener Stadtkapelle Tobias Zinser, der sich in dieser Formation als Trompetensolist hören lässt. An der Orgel werden die beiden Trompeter vom Wangener Organisten Georg Enderwitz begleitet.

Auf dem Programm stehen Konzerte von Manfredini, Green, Loeillet und Vivaldi. Zum Einsatz kommt ein weiteres Mal der neu gebaute Spieltisch, von dem aus die Hauptorgel jetzt bedient werden kann. Karten sind zu 14 Euro sind am Mittwoch ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.