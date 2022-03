Erneuter Flächenbrand bei Wangen: Diesmal in Neuravensburg

Erneut hat im Raum Wangen eine Fläche gebrannt. Nach dem Feuer auf einer Wiese bei Leupolz am Mittwoch, fingen am Donnerstag auch bei Neuravensburg Pflanzen auf einem Gelände Feuer.

Bei Neuravensburg gerieten Gras und Schilf an einer Böschung in Brand. (Foto: Feuerwehr/Schoch)

Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Achim Reißner handelte es sich dabei um eine mit Gras und Schilf bewachsene Böschung im Bereich des Falkenwegs. 500 Quadratmeter seien betroffen gewesen. Wie bei Leupolz war auch dieser Brand innerhalb einer Stunde abgelöscht, sämtliche Glutnester hätten beseitigt werden können.

Verursacht worden war das Feuer in Neuravensburg nach Polizeiangaben von zwei zündelnden, neun Jahre alten Kindern. Sie setzten dabei demnach die Böschung in Brand. Das Feuer war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ausgebrochen. Im Einsatz war die Abteilung Neuravensburg der Wangener Feuerwehr.

Auch zum Brand in Leupolz macht die Polizei inzwischen nähere Angaben. Danach war er entstanden, als eine 71 Jahre alte Frau bei Oberweiler etwas Gras auf ihrem Grundstück entzündete und das Feuer außer Kontrolle geriet.

Wegen länger ausgebliebenen Regens sind die Felder und Wiesen derzeit trocken.