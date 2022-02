Erneut „Spaziergänge“ und Gegendemo in Wangen und Kißlegg

Erneut hat es in den vergangenen Tagen so genannte „Spaziergänge“ gegen die Corona-Politik gegeben. Am Montagabend nahmen daran in der Wangener Innenstadt nach Einschätzung der Polizei gut 300 Menschen teil, am Sonntag waren es demnach in Kißlegg etwa 270 und am Freitagabend in Wangen rund 50.

Beim „Spaziergang“ am Montagabend gab es erneut eine Gegendemonstration, diesmal von acht Menschen. Sowohl die Proteste der Kritiker der Corona-Politik als auch – erstmals – die Gegenkundgebung waren nicht bei den Behörden angemeldet worden. Insgesamt lagen die Teilnehmerzahlen an allen Veranstaltungen etwas niedriger als in der Vorwoche.

Sowohl in Reihen der „Spaziergänger“ als auch der Gegendemonstranten war jeweils eine Staatsflagge der Ukraine zu sehen, offensichtlich als Zeichen des Protests gegen den von Russland begonnenen Krieg.