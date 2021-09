Erneut sind Schmierfinken in Wangen unterwegs

Mehrere Graffitis sind der Polizei am Dienstag im Stadtgebiet von Wangen gemeldet worden.

In der Peter-Dörfler-Straße besprühten bislang Unbekannte einen Gartenzaun sowie einen Stromkasten und Verkehrszeichen. Weitere Farbschmierereien wurden in der Pfannerstraße an der Fußballhalle mitgeteilt. Der entstandene Schaden könne derzeit noch nicht beziffert werden, heißt es vonseiten der Polizei weiter. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zu anderen Sachbeschädigungen in jüngster Zeit besteht. Hinweise werden unter Telefon 07522 / 9840 entgegengenommen.