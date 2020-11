Erneut ist ein Graffiti-Schmierfink in Wangen unterwegs

Zu erneuten Graffiti-Schmierereien ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem Firmengebäude in der Peter-Dörfler-Straße in Wangen gekommen. Laut Polizeibericht beträgt der entstandene Schaden mehrere Hundert Euro. In jüngster Zeit kam es immer wieder zu ähnlichen Schmierereien am selben Haus. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Rufnummer 07522 / 9840 entgegen.